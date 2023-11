Concorso docenti 2023: requisiti, domanda, partecipazione a più procedure

Con i decreti 205 e 206 del 26 ottobre 2023 ufficializzati il 29 novembre 2023 sono state dettate le disposizioni relative al concorso docenti per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola di ogni ordine e grado su posto comune e di sostegno.

Ammessi con riserva

Tutti i candidati, nel produrre la domanda di partecipazione al concorso, sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Requisiti concorso scuola infanzia e primaria

1) Posto comune:

Laurea abilitante in scienze della formazione primaria;

in scienze della formazione primaria; Diploma abilitazione magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro il 2001/2002;

o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro il 2001/2002; Per la scuola dell’infanzia è titolo specifico il diploma triennale e quinquennale sperimentale conseguito entro il 2001/2002.

2) Posto il sostegno:

Oltre a uno dei titoli di studio di cui sopra occorre essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione della domanda, del titolo di specializzazione sul sostegno.

Requisiti concorso scuola secondaria

1) Posto comune

Laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e relativa abilitazione ;

valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e relativa ; Laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e tre anni di servizio anche non consecutivi, nella scuola statale, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe di concorso specifica per la quale si chiede di partecipare

valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e anche non consecutivi, nella scuola statale, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe di concorso specifica per la quale si chiede di partecipare Laurea magistrale e 24 CFU, conseguiti entro il 31 ottobre del 2022

conseguiti entro il 31 ottobre del 2022 Del semplice diploma per i docenti ITP

2) Posto di sostegno

Gli aspiranti in possesso della laurea magistrale e uno dei requisiti elencati sopra, (abilitazione, 24 CFU, conseguiti entro il 31 ottobre del 2022, tre anni di servizio, diploma ITP) e la specializzazione sul sostegno.

Titoli conseguiti all’estero

I candidati che avessero conseguito uno dei titoli o di specializzazione all’estero Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli a condizione che abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Presentazione domanda

I candidati, in possesso dei requisiti suddetti, presenteranno la domanda di partecipazione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui hanno titolo, esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione

Partecipazione e più procedure

Fermo restante che un candidato, avendone i requisiti, può partecipare a più procedure concorsuali deve presentare un’unica domanda con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione

Versamento contributo

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure per le quali si concorre.

Scadenza domanda

La domanda va presentata entro il termine di partecipazione al concorso ed è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando, fermo restante che qualora il termine per la presentazione della domanda, cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo.

Il corso di preparazione alla prova scritta

