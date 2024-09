Concorso docenti 2024, bando in autunno: requisiti e prove previste, ecco perché sarà più selettivo – DIRETTA ore 16,00

Tra la fine di ottobre e il mese di novembre del 2024, dovrebbe essere bandito il secondo concorso previsto dal PNRR per l’assunzione in ruolo di circa 20 mila docenti tra posto comune e di sostegno, che a seguito dell’approvazione del decreto 71 del 2024 sarà più selettiva nella misura in cui è prevista l’ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso oltre al conseguimento di un punteggio minimo di 70/100.

Requisiti

Per partecipare al concorso per posti comuni e di sostegno gli aspiranti devono essere in possesso oltre che della laurea specifica per la classe di concorso di uno dei seguenti requisiti:

Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

per la specifica classe di concorso; Aver svolto almeno tre anni di servizio , anche non consecutivamente, negli ultimi cinque nelle scuole statali di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale partecipa ;

, anche non consecutivamente, nelle scuole statali di cui almeno ; 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ;

; 60 CFU o almeno 30 CFU previsti dal percorso universitario.

ITP

Possono partecipare i docenti ITP con il solo diploma fino al 31 dicembre del 2024, data entro cui dovrebbe concludersi la fase transitoria prevista dal decreto 36 del 2022. Dal 2025 occorrerà anche per gli ITP la laurea.

Sostegno

Per i posti di sostegno oltre al titolo di studio previsto per la classe di concorso specifica, occorre essere in possesso della specializzazione.

Prove

Le prove previste per il secondo concorso PNRR, come nel primo, prevedono una prova scritta computer based consistente in 50 quesiti a risposta multipla e una prova orale consistente in un colloquio sugli argomenti previsti dall’allegato A, e su una lezione simulata il cui argomento verrà estratto 24 ore prima del giorno fissato per la prova orale.

La diretta della Tecnica risponde live

Quali sono i requisiti per partecipare al prossimo concorso docenti? Cosa cambierà rispetto allo scorso concorso? Ne parliamo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 25 settembre alle ore 16,00. A rispondere ai quesiti degli spettatori gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA