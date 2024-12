Concorso docenti 2024: chi può partecipare con riserva

Con l’emanazione dei due bandi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente la scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono stati indicati i requisiti che i candidati devono possedere entro la data di scadenza della domanda prevista per il 30 dicembre del 2024.

Infanzia e primaria

1) Per posto comune è richiesto uno dei seguenti titoli:

• laurea in Scienze della Formazione Primaria,

• Diploma magistrale o sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002

2) Per posto di sostegno è richiesta la specializzazione specifica per la scuola dell’infanzia o primaria

Scuola secondaria di primo e secondo grado

1) Per posto comune è richiesto uno dei seguenti titoli:

• Laurea relativa alla classe di concorso per la quale si chiede di partecipare e l’abilitazione all’insegnamento;

• Laurea e 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni anche non consecutivi di cui almeno uno nella classe di cocnorso per la quale si chiede di partecipare;

• Laurea e 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

• Laurea e 30 CFU/CFA previsti dal DPCM del 4 agosto 2023.

ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici):

• Laurea e abilitazione

• Diploma .

2) Per posto di sostegno è richiesta la specializzazione specifica per la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado

Requisiti dichiarati

Tutti gli aspiranti partecipano con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Premesso ciò l’USR (Ufficio Scolastico Regionale), responsabile della procedura, ha il dovere di accertare la veridicità di quanto dichiarato e in carenza dei requisiti o in caso di dichiarazioni mendaci, dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Partecipanti con riserva

Nell’indicare i requisiti di accesso alla procedura concorsuale, il bando espressamente prevede la possibilità per i seguenti candidati di poter partecipare con riserva.

• Coloro che coloro abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale

• coloro che, entro il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, (30 dicembre 2024) siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale per il conseguimento del titolo abilitante e che non abbia ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU/CFA

• coloro che, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, avendo conseguito all’estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura concorsuale

• coloro che, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente, iscritti per l’anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.