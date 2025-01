Concorso docenti 2024: i titoli posseduti vanno dichiarati e non allegati

Un nostro lettore ha comunicato alla redazione di una voce che circola nei social che i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione pena l’esclusione dal concorso, vadano presentati alla commissione il giorno fissato per l’esame orale. Tranquillizziamo il nostro lettore che non è assolutamente così e chiariamo cosa prevede il bando.

Presentazione della domanda

Fermo restante che la domanda andava presentata entro il 30 dicembre del 2024 in modalità telematica, nella stessa bisognava dichiarare non solo i requisiti d’accesso, ma anche i titoli culturali posseduti alla data di scadenza della domanda, dichiarando e allegando soltanto la ricevuta del versamento effettuato, a pena di esclusione.

Dichiarazione dei requisiti

Il bando dispone che nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: non solo i requisiti previsti per la pubblica amministrazione, ma anche:

• I titoli d’accesso, con l’esatta indicazione dell’Istituzione che li ha rilasciati, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti e del voto riportato,

• I CFU posseduti e la relativa data di conseguimento

• I titoli culturali previsti dall’allegato B al bando.

Verifica del possesso dei requisiti

Il reale possesso dei titoli di accesso e di tutti gli altri titoli culturali saranno accertati dall’USR responsabile della procedura concorsuale e in caso di carenza dei titoli dichiarati dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, anche dopo il superamento delle prove.