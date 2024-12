Concorso docenti 2024, modalità presentazione domanda, posti a concorso e requisiti richiesti

Il bando del secondo concorso PNRR per docenti di scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado sia su posto comune sia su sostegno, dopo l’informazione data dal Ministero dell’istruzione e del merito il 4 dicembre del 2024, dovrebbe essere emanato entro dicembre 2024 e dalle dichiarazione del Ministro la domanda dei candidati non dovrebbe impattare con le festività natalizie.

Presentazione domanda

A seguito delle modifiche introdotte dall’art.14bis del decreto 71 del 2024, le domande dovranno essere presentate entro il ventesimo giorno dal bando. La domanda, in modalità telematica, dovrà essere presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. con una delle seguenti credenziali: SPID o CIE dopo essersi abilitati al servizio “Istanze on line”.

Posti messi a concorso

Da quanto è stato annunciato nell’incontro del 4 dicembre 2024, i posti a concorso complessivamente dovrebbero essere circa 20.000 da ripartire tra i posti comuni e di sostegno per i diversi ordini di scuola.

Requisiti posto comune

Possono partecipare al concorso per posto comune i candidati in possesso, oltre al titolo di studio di:

Abilitazione all’insegnamento;

Avere svolto almeno tre anni di servizio non consecutivamente, negli ultimi cinque anni nelle scuole statali di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si partecipa;

24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022;

60 o almeno 30 CFU previsti dal precorso universitario.

Sono ammessi con riserva i candidati iscritti al percorso abilitante che conseguono l’abilitazione successivamente, nel qual caso il bando prevederà una data entro cui sciogliere la riserva.

Oltre agli ITP Con il solo diploma. Infatti dal 2025 anche per gli ITP è richiesto il requisito della laurea.

Requisiti posti sostegno

Possono partecipare al concorso per i posti su sostegno i candidati in possesso, oltre al titolo di studio specifico per la classe di concorso della specializzazione per il grado scolastico richiesto

Procedura semplificata

Il secondo concorso PNRR prevede, così come è stato per il primo, una procedura semplificata consistente in una prova scritta che a differenza del primo, è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di 70/100 e che rientrano nel numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe o tipologia di posto.