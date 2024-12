Concorso docenti 2024 PNRR: le novità del prossimo bando

Il secondo concorso PNRR per il reclutamento dei docenti su posto comune e su sostegno per tutti gli ordini di scuola presenta una serie di modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 214 del 24 ottobre 2024, in attuazione di quanto stabilito dal decreto legge 71 del 31 maggio 2024.

Pubblicazione del bando

Per evitare che la presentazione delle domande coincida con le vacanze natalizie, è auspicabile che il bando venga pubblicato verso la fine di dicembre 2024, consentendo così di presentare le domande nella prima metà di gennaio 2025. Anche se sembrerebbe certa la notizia che il bando esca prima di Natale.

Posti a concorso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il DPCM del 26 novembre 2024, è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per un totale di 19.032 posti per l’anno scolastico 2024/2025. Di questi, 13.247 sono destinati ai posti comuni e 5.785 ai posti di sostegno.

Distribuzione dei posti per ordine di scuola

Secondo le fonti sindacali, i 19.032 posti sono così suddivisi: 8.355 posti per la scuola dell’infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Presentazione della domanda

Considerato il protrarsi delle prove orali di alcuni concorsi precedenti, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha deciso di ridurre i tempi per la presentazione delle domande da 30 a 20 giorni, al fine di accelerare le procedure concorsuali.

Superamento della prova scritta

Per contenere i tempi di svolgimento delle procedure, è stata modificata la modalità di ammissione alla prova orale. Non sarà più sufficiente ottenere il punteggio di 70/100: accederanno alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili nella regione per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.

Modifiche al programma d’esame

Il programma d’esame è stato aggiornato con l’inclusione di nuovi contenuti specifici per le classi di concorso AK24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – ebraico) e AM24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – neogreco).