Concorso docenti 2024, prove previste, argomenti e graduatoria vincitori

Dopo informativa data ai sindacati sulla bozza del secondo bando PNRR 2024, così come modificato dall’art. 14 bis del decreto 71 del 2024, considerato che non dovrebbe impattare con le vacanze natalizie, è presumibile che il bando sarà emanato entro la fine del mese di dicembre 2024 al fine di consentire ai candidati di presentare la domanda entro la prima metà del mese di gennaio 2025.

Prove scritta

La prova scritta su computer based, della durata di 100 minuti, consiste in 50 quesiti seguiti da quattro risposte delle quali solo una è corretta.

Argomenti dei quesiti

I 50 quesiti volti ad accertare la preparazione dei singoli candidati sono così ripartiti:

• Dieci in ambito pedagogico;

• Quindici in ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

• Quindici in ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

• Cinque quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

• Cinque quesiti sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ammissione alla prova orale

Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Tempi prova orale

Per gli ammessi alla prova orale è previsto un colloquio della durata di 30 minuti per la scuola dell’infanzia e primaria e di 45 minuti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fermo restante eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021.

Prova orale per determinate classi di concorso

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto d’insegnamento.

Struttura della prova orale posti comuni

La prova orale consistente in un colloquio e in una lezione simulata, è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa e le competenze didattiche generali.

Struttura della prova orale posti sostegno

La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma generale previsto per i posti comuni con la differenza che la commissione valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità attraverso una lezione simulata

Argomento della lezione simulata

La lezione simulata, su un argomento estratto a sorte 24 ore prima dell’ora stabilita per il colloquio, va presentata in metà del tempo previsto per il colloquio, considerato che nel restante tempo i candidati saranno interrogati su dei quesiti estratti all’inizio di ciascuna sessione di prove orali.

Graduatoria concorso

Al termine delle prove i candidati saranno graduati in relazione al punteggio conseguito nella prova scritta e orale oltre ai punti spettanti per i titoli di cui ognuno è in possesso.

Graduatoria vincitori del concorso

Anche per il secondo concorso PNRR non è prevista una graduatoria degli idonei, infatti sarà pubblicata soltanto la graduatoria dei vincitori che sarà uguale al numero dei posti messi a concorso per singola classe di concorso e per ogni singola regione. Fermo restante la possibilità di procedere nella graduatoria, in caso di rinunce.