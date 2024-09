Concorso docenti 2024, quando sarà emanato il bando, come presentare la domanda e requisiti richiesti

Il secondo concorso previsto dal piano straordinario del PNRR, il cui termine è previsto per il 31 dicembre del 2024, dovrebbe essere bandito sia per posti comuni sia per posti di sostegno tra la fine di ottobre e i primi giorni del mese di novembre.

Contenuto del bando

Il bando, oltre a prevedere l’articolazione del concorso e i requisiti per partecipare, le prove previste e la valutazione dei titoli e delle prove al fine di predisporre la graduatoria dei vincitori, dispone entro quale data e ora va presentata la domanda (di norma 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e la modalità con la quale deve avvenire, pena l’esclusione.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione della domanda, occorre avere le credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Modalità presentazione domanda

La domanda va presentata in un’unica regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per le distinte e relative procedure di sostegno. Il candidato che concorre per più procedure, avendone i titoli, deve presentare la richiesta in un’unica domanda con l’indicazione dei concorsi cui intenda partecipare allegando alla stessa domanda la ricevuta del contributo plausibilmente pari a quello del primo concorso pari a euro 10 previsto dal bando.

Requisiti

Al concorso per il reclutamento dei docenti su posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono partecipare gli aspiranti in possesso oltre alla laurea specifica per la classe di concorso di uno dei seguenti requisiti:

• Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

• Aver svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivamente, negli ultimi cinque nelle scuole statali di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale partecipa;

• 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Al secondo concorso PNRR, il cui bando dovrebbe essere emanato non oltre la prima metà del mese di novembre 2024, possono partecipare gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) con il possesso dell’abilitazione ed eccezionalmente fino al 31 dicembre del 2024 con il solo diploma di accesso alla classe di concorso.