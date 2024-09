Concorso docenti 2024, quante regioni e quante procedure si possono scegliere per partecipare al prossimo concorso PNRR?

Il secondo concorso previsto dal piano straordinario del PNRR, il cui termine è fissato per il 31 dicembre del 2024, dovrebbe essere bandito sia per posti comuni sia per posti di sostegno tra la fine di ottobre e i primi giorni del mese di novembre.

La diretta della Tecnica risponde live

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 11 settembre l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara ha parlato di quante regioni e quante procedure concorsuali si possono scegliere per partecipare al prossimo concorso PNRR:

“Diciamo che il prossimo concorso PNRR di norma si svolge in una sola regione per singola procedura, per singolo bando, per cui siccome i bandi saranno suddivisi in bando della scuola primaria infanzia e bando della secondaria primo e secondo grado, di fatto si potrebbero scegliere due regioni differenti per chi ha i titoli per entrambi i bandi e svolgere il concorso per la primaria in una regione e il concorso per la secondaria in un’altra regione, dunque le regioni potrebbero essere due, però per singola procedura una sola regione. Dunque dovranno scegliere con attenzione in maniera accurata la regione più conveniente per svolgere le prove e per poi avere il risultato della graduatoria”.

“Per esempio, chi sceglie la procedura dell’infanzia può al massimo avendone i requisiti e i titoli, procedere per quattro concorsi che sarebbero il posto comune infanzia, il posto comune primaria, il posto sostegno se si è specializzati per l’infanzia e il posto sostegno se si ha specializzazione per la primaria”.

“Per la procedura secondaria di primo e secondo grado si può scegliere una sola classe di concorso per singolo grado di istruzione, per cui se scelgo ad esempio, avendo nei titoli di accesso una classe di concorso X per il secondo grado e avendo poi la possibilità dei requisiti per il primo grado, posso fare una classe di concorso per il secondo grado e una sola classe di concorso per il primo grado”.

“Chiaramente se sono specializzato sul sostegno posso agganciare anche il posto di sostegno e dunque fare al secondo grado una classe di concorso su disciplina che aggiunge con la specializzazione su sostegno secondo grado Adss, e per il primo grado la stessa cosa la disciplina e se sono specializzato sul sostegno primo grado Admm cioè avere sostegno e disciplina per il primo grado sostegno e disciplina per il secondo grado”.

“Chiaramente se manca il requisito centrale cioè la specializzazione sul sostegno non si può accedere al percorso sostegno però si può accedere avendo il titolo di laurea e la condizione requisito del percorso abilitante di cui parlavamo 60 cfu di cui almeno cfu svolti si potrebbe fare tranquillamente l’accesso alla classe di concorso post comune. Sarà un concorso ripetiamolo non per idonei, dunque non sarà abilitante, ma solo per vincitori”.