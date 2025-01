Concorso docenti, 30 posti su sostegno nelle secondarie della Provincia di Bolzano: domande entro il 20 gennaio

Sul Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano è stato pubblicato il decreto del Direttore provinciale Scuole del 17.12.2024, n. 22970, con cui è stato indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano, per posti vacanti e disponibili di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.

I 30 posti a disposizione sono distribuiti come segue:

M001 – Sostegno scuola secondaria di I grado – 17 posti;

S001 – Sostegno scuola secondaria di II grado – 13 posti.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dai candidati ed inviata entro le ore 24:00 del 20 gennaio 2025 all’Intendenza scolastica italiana mediante posta elettronica certificata all’indirizzo Pec: [email protected],

oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail: [email protected].

In entrambi i casi è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento.

Tutte le informazioni relative al concorso sono consultabili alla pagina dedicata al concorso, in cui sono disponibili anche alcune FAQ.