Concorso docenti, il bando uscirà quasi sicuramente tra il 19 ottobre e il 31 dicembre: ecco perché

Quando sarà il prossimo concorso docenti? Come sappiamo il bando dovrà uscire entro dicembre 2024: si prevede quindi la pubblicazione del bando per l’autunno, intorno a novembre. Negli ultimi giorni ci sono stati però alcuni aggiornamenti che potrebbero fare pensare ad una finestra di tempo precisa.

Concorso docenti, ecco le tempistiche

Ecco cosa ha detto il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 25 settembre: “Una nota del Mim di qualche giorno fa riguardante il monitoraggio delle scuole per trovare e rendere attive le aule informatiche e le postazioni per il concorso dava dei tempi, ed è molto indicativo, dal 30 settembre al 19 ottobre. Questa è la scadenza entro la quale dovranno essere predisposte tutte le procedure per il funzionamento delle aule informatiche”.

“Ci si sta preparando effettivamente alla pubblicazione del bando, che quindi sicuramente sarò pubblicato dopo il 19 ottobre. Andiamo quindi a novembre, e dovrà essere pubblicato entro il 31 dicembre, termine della fase transitoria. Presumo che prima esca il bando della primaria e dell’infanzia e poi quello della secondaria. Per le prime due non c’è l’ostacolo del percorso abilitante”.

Prove a gennaio o febbraio?

Ecco cosa ha detto l’esperto in merito alle prove: “Ci saranno trenta giorni di tempo per presentare la domanda, quindi ce ne andremo a gennaio/febbraio 2025 per le prove scritte. La graduatoria dovrà essere pronta per il 2025”.

