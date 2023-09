Concorso docenti di motoria alla primaria, domande per far parte delle commissioni entro il 27 settembre

Concorso docenti di motoria alla primaria, domande per far parte delle commissioni...

Fino al 27 settembre 2023 resteranno aperte le funzioni per presentare domanda di nomina a componente delle commissioni giudicatrici nel concorso docenti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Possono proporre la propria candidatura i docenti, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici, attraverso la piattaforma “Concorsi e procedure selettive”; gli aspiranti potranno accedere all’istanza previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

I professori universitari possono candidarsi in qualità di presidenti di commissioni. Per farlo, dovranno presentare l’istanza direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale di interesse, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dallo specifico USR.

Tutte le info sono contenute nella nota del 13 settembre scorso.