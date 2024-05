Concorso docenti di religione cattolica, informativa al Ministero riprogrammata per domani 7 maggio alle ore 12,00

Lo scorso lunedì 29 aprile avevamo scritto che nel pomeriggio dell’indomani, 30 aprile, la Fgu/Snadir sarebbe stata convocata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per un’informativa riguardante le bozze di bando che indice la procedura concorsuale ordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Informativa al Ministero domani, cosa verrà deciso

Da fonti sindacali abbiamo poi appreso che la riunione di oggi al Ministero è stata però rinviata. Come riportato sul sito dello Snadir la riunione, dapprima rinviata a data da destinarsi, è stata riprogrammata per domani, 7 maggio, alle ore 12.

Domani sarà definito il bando per la procedura ordinaria del concorso per l’assunzione degli insegnanti di Religione a tempo indeterminato. Saranno resi noti dunque i requisiti di ammissione, il punteggio e i criteri delle prove concorsuali destinate ai candidati con il titolo di studio previsto dal DPR 175/2012 e l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio, oltre ovviamente ai requisiti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Ruscica: “Attendiamo l’incontro con impazienza”

“Attendiamo l’incontro con impazienza – ha dichiarato Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir. “Dopo questo incontro decisivo, i due bandi del concorso ordinario andranno al CSPI e poi, subito dopo la firma del ministro, ci sarà la pubblicazione dei due bandi dello straordinario”.

Concorsi docenti religione cattolica, il punto

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 22 febbraio il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica (70% straordinario e 30% ordinario).

Questa autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione è stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datato 22 febbraio, che autorizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile.