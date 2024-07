Concorso docenti di religione, proroga delle domande all’8 luglio: resta fermo il possesso di requisiti e titoli al 2 luglio

Resta fermo il possesso dei requisiti e titoli prescritti per l’ammissione alla procedura concorsuale alla data precedentemente stabilita di chiusura delle istanze del 2 luglio.

A precisarlo è il Ministero che con due avvisi, uno per le scuole dell’infanzia e primaria e uno per le secondarie di primo e secondo grado, ha disposto la proroga all’8 luglio del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica.

Lo slittamento del termine, inizialmente fissato al 2 luglio, si è reso necessario a seguito delle segnalazioni sulle difficoltà riscontrate dai candidati nella presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale.