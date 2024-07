Concorso docenti di religione, prorogata la scadenza all’8 luglio

Come riporta Cisl Scuola, il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali per docenti IRC è prorogato alle ore 23.59 dell’8 luglio. Lo si può evincere dalla schermata che compare accedendo alle funzioni di Istanze OnLine, dove è riportata la nuova scadenza, che evidentemente è da ricollegarsi alle innumerevoli difficoltà interpretative sulla valutazione dei titoli di studio, su cui il Ministero ha diffuso è stato sollecitato a fornire ripetuti chiarimenti negli ultimi giorni.

La prima scadenza del bando era fissata per oggi, martedì 2 luglio, sia per il concorso straordinario riservato agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e sia per i docenti di religione nella scuola secondaria.

Requisiti

Possono partecipare i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:

certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce; almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli; almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.

I candidati presentano domanda di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento.

