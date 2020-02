Concorso docenti, insegnare tedesco nelle scuole in lingua italiana di Bolzano

Scadono alle ore 12 del 14 febbraio 2020 i termini per presentare domanda per il concorso per l’insegnamento di tedesco seconda lingua nella scuola secondaria di primo e secondo grado in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano.

In particolare, si tratta di un concorso, per esami e titoli, per l’accesso al ruolo dei docenti di tedesco per posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2020/21,2021/22 e 2022/23.

Il numero dei posti messi a concorso è:

18 posti per la scuola secondaria di I grado (cl. di concorso A084)

16 posti per la scuola secondaria di II grado (cl. di concorso A083).

Termine ultime per la presentazione delle domande: 14 febbraio 2020 ore 12.00.

Per scaricare il bando del concorso e il modello di presentazione della domanda vai alla pagina dedicata: http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/1407.asp