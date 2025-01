Concorso docenti PNRR 2025. Dove e quando si svolgerà la prova scritta

Con l’approvazione del decreto 71/2024 e la successiva conversione in legge dello stesso anno, l’art.14 bis ha introdotto delle novità che hanno reso il concorso PNNR 2 più selettivo nella misura in cui sono ammessi alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso nella regione e per la singola classe di concorso o tipologia di posto. Fermo restante che il punteggio minimo raggiungibile per superare la prova scritta resta confermato in 70/100.

Prova scritta

La prova scritta per tutte le classi di concorso e per le tipologie di posti prevede una prova su computer based della durata di 100 minuti, consistente in 50 quesiti a risposta multipla con quattro risposte di cui solo una corretta suddivisi nei seguenti argomenti:

• 10 quesiti di ambito pedagogico;

• 15 quesiti di ambito psicopedagogico, comprensivi degli aspetti riguardanti l’inclusione;

• 15 quesiti di ambito metodologico didattico, compresa la valutazione;

• 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2;

• 5 quesiti sulle competenze digitali inerenti l’utilizzo didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Quando si svolgerà la prova scritta

Facendo un parallelismo con il primo concorso PNRR che tra la scadenza della domanda fissata per il 9 gennaio del 2024 e la prova scritta fissata l’11 e 12 marzo per la scuola primaria e dell’infanzia e dal 13 al 19 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è plausibile che la prova scritta del secondo concorso PNRR sia fissata nella prima metà del mese di marzo.

Conferma della data prova scritta

Al di là dell’ipotesi fatta attraverso il parallelismo con il precedente concorso, sarà cura del Ministero pubblicare sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale dello stesso Ministero, il calendario delle prove scritte, con le relative modalità di svolgimento.

Sedi e destinazione delle prove scritte

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati sarà comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Come presentarsi alla prova scritta

I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabilita, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.