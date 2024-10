Concorso docenti PNRR: come ottenere la pubblicazione integrale della graduatoria di merito

La pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso ordinario per docenti (PNRR) ha scatenato polemiche e rivendicazioni da parte dei numerosi docenti che, pur avendo ottenuto punteggi considerevoli all’esito delle prove concorsuali, si sono visti esclusi dalla graduatoria a favore di una rilevante percentuale di riservisti presenti nella procedura.

Tale aspetto ha, evidentemente, modificato la natura del Concorso, che da procedura ordinaria, è stata, di fatto, trasformata in una procedura ‘riservata’, considerata l’elevata percentuale di posti riservati ai cd. triennalisti ed ai riservisti ex lege.

Inoltre, il Ministero ha pubblicato esclusivamente l’elenco dei vincitori, laddove, come statuito in diversi giudizi su precedenti concorsi da parte del TAR, il Ministero ha l’obbligo di pubblicare l’intera graduatoria di merito, includendo anche i docenti ‘idonei’. Considerato che la pubblicazione integrale della Graduatoria costituisce, come accaduto in passato, il presupposto necessario per l’eventuale ‘trasformazione’ della graduatoria ‘per vincitori’ a graduatoria ‘ad esaurimento’.

Pertanto, per richiedere la pubblicazione integrale della graduatoria, è possibile presentare ricorso.

