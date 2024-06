Concorso docenti religione cattolica, compila la domanda con noi – DIRETTA 18/06 ore 17,00

Dopo ben quaranta anni (1984) dal concorso ordinario dedicato agli IRC e dopo venti anni in cui le procedure concorsuali sono state bloccate, il 3 giugno 2024 è stato pubblicato il bando del Concorso straordinario riservato agli insegnanti di Religione Cattolica (IRC), che finalmente dà la possibilità a tutti quegli insegnanti che in questi anni hanno vissuto in uno stato di precariato, di stabilizzarsi.

Come per le altre figure presenti all’interno del sistema scolastico nazionale, infatti, anche per gli IRC nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la stabilità degli organici rappresenta un valore aggiunto rispetto alla continuità didattica e all’implementazione di preziose sinergie professionali all’interno degli organi collegiali delle scuole.

Il bando rimane aperto fino al 2 luglio 2024 dando la possibilità agli insegnanti precari di religione cattolica di presentare la domanda per partecipare ai concorsi straordinari banditi del 29 maggio 2024 con D.D.G. 1.327 relativo alla scuola primaria e D.D.G. 1.328 riguardante la scuola secondaria di primo e secondo grado.

La diretta della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda, ci occuperemo con esempi pratici, nella diretta della Tecnica risponde live di martedì 18 giugno alle ore 17,00. Ospiti Carmelo Mirisola, docente di legislazione scolastica e socio Uciim Catania, Michele Manzo, coordinatore regionale Idr Lazio e Pasquale Nascenti, docente di religione cattolica. Diretta visibile, sui canali social Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Il Ministero ha anche pubblicato delle guide operative per compilare correttamente la domanda a cui, per accedere, necessita essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). I passi successivi sono:

Accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”, con le proprie credenziali.

In ISTANZE, presentare la domanda da selezionare nella Lista scegliendo “Concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento degli Insegnanti di Religione Cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”.

Compilare la domanda selezionando “vai alla domanda”.

Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione di modifica)

Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda.

Inoltrare la domanda entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Domande presentate” presente nel menù “Istanze”, contenente il modulo domanda compilato.