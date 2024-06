Concorso docenti religione cattolica, dopo tanta attesa, al via il bando – DIRETTA ore 17,00

Concorso docenti religione cattolica, dopo tanta attesa, al via il bando –...

Finalmente, dopo tanta attesa, il 3 giugno 2024 è stato pubblicato il bando del Concorso straordinario riservato agli insegnanti di Religione Cattolica (IRC) da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito.

A distanza di circa venti anni in cui le procedure concorsuali sono state bloccate, si è finalmente arrivati, dopo lunghissime trattative, alla pubblicazione di questo bando che dà la possibilità di rendere giustizia a tutti quegli insegnanti che in tutti questi anni hanno vissuto in uno stato di precariato, un’anomalia che andava corretta già da molto tempo.

Come per le altre figure presenti all’interno del sistema scolastico nazionale, infatti, anche per gli IRC nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la stabilità degli organici rappresenta un valore aggiunto rispetto alla continuità didattica e all’implementazione di preziose sinergie professionali all’interno degli organi collegiali delle scuole.

L’impedimento verso l’indizione di un nuovo concorso, spesso di tipo pregiudiziale ed ideologico, si è giocato in questi anni in gran parte sul nodo giuridico ed epistemologico relativo alla natura culturale o cultuale dell’IRC.

Il Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con chiarezza fonda questo insegnamento sul “valore della cultura religiosa” e non cultuale. Si tratta quindi di una proposta scolasticamente aperta a tutti e non solo ai cattolici.

Se ce ne fosse ancora bisogno, a sostegno della natura laicamente scolastica dell’IRC si può invocare non la forma ma il contenuto dell’Accordo di revisione del Concordato, che fonda l’esistenza della disciplina sul “valore della cultura religiosa” e in nessuna sua parte viene richiesta l’adesione personale ai contenuti del cattolicesimo da parte di chi sceglie di avvalersi dell’IRC.

Ripartendo da questo valore culturale, oggi finalmente è stato emanato il bando con “Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica (ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del DL 29/10/2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20/12/2019, n. 159).

La vera Laicità di uno stato democratico si fonda sulla possibilità di dare a tutti i lavoratori, che operano in questa grande agenzia educativa, secondo il dettame costituzionale, gli stessi diritti e doveri nei confronti di Tutti i docenti che lavorano “insieme” pe raggiungere il successo formativo dei nostri ragazzi.

In conclusione va sottolineato che l’emanazione del bando di concorso straordinario del 3 giugno 2024 inaugura un tempo nuovo, che offre la possibilità di vedere riconosciuto e legittimato il percorso professionale di tanti IRC. Dopo tutti questi anni, l’acquisizione del ruolo offrirà ad essi l’opportunità di poter giungere finalmente ad una piena stabilizzazione al pari dei propri colleghi curriculari, con la possibilità di poter condurre la propria vita personale e familiare con maggiore serenità.

