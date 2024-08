Concorso docenti religione, per fare parte delle commissioni domande entro il 2 agosto

Chiudono domani, 2 agosto 2024, alle ore 23.59, le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per proporsi alla nomina a presidente e componente delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali straordinarie per docenti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Chi può presentare domanda

Possono presentare l’istanza i professori universitari, i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti.

Come presentare domanda

L’istanza si presenta attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Cosa indicare nell’istanza

Nella domanda gli aspiranti Presidenti, Commissari e componenti aggregati, dovranno dichiarare: