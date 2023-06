Concorso Dsga 2023, bando ancora non pubblicato: quali requisiti per partecipare a quello riservato?

Concorso Dsga 2023, bando ancora non pubblicato: quali requisiti per partecipare a...

Ancora non si hanno notizie sul fronte del concorso per dirigenti amministrativi e contabili riservato amministrativi facenti funzione. Alle persone con quali requisiti si rivolgerà? Cosa si sa al momento? Ecco le informazioni in nostro possesso.

Tempi lunghi per il bando

Già nel 2019 il CSPI aveva evidenziato le ragioni a favore di una procedura di concorso riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza; ma ad oggi del suddetto concorso non si sa nulla.

Bando concorso riservato

E’ auspicabile quindi, visto i tempi trascorsi in attesa, che al più presto e comunque entro il 2023, il ministro emani il bando del concorso riservato agli assistenti amministrativi attualmente facenti funzione di DSGA con almeno tre anni di servizio, ai sensi del DL 29 ottobre 2019 n. 126, convertito nella legge 159 del 20 dicembre 2019.

Requisiti

Per partecipare al suddetto concorso gli aspiranti, secondo quando previsto dalla bozza del decreto, oltre ad avere svolto tre anni scolastici nella funzione di DSGA dall’anno scolastico 2011/2012 devono avere uno dei seguenti titoli:

laurea in Giurisprudenza;

laurea in Scienze Politiche;

laurea in Economia e Commercio.

Prova prevista

Il bando dovrebbe prevedere una sola prova scritta costituita da 60 quesiti a risposta multipla con 4 risposte di cui solo una corretta sui seguenti argomenti:

contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

legislazione scolastica;

ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e sullo stato giuridico del personale scolastico.

Superano la prova i candidati che ottengono un punteggio minimo di 36 punti su 60.

Graduatoria vincitori

La commissione, nello stilare la graduatoria, ha a disposizione 100 punti di cui 60 punti per la prova scritta e 40 punti per i titoli posseduti di ogni candidato.

Graduatorie di merito

Le graduatorie risultanti dalla procedura riservata, secondo quanto previsto dalla nota 4312 del 28 ottobre 2022, saranno utilizzate in subordine a quelle del concorso ordinario.

I corsi

Il corso sulla gestione amministrativo-contabile della scuola

In questo corso di 14 ore articolato in 13 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Piero Petrucci e Giovanni Rapisarda, viene approfondito lo studio della contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.

Il corso sul diritto e sulla legislazione scolastica

In questo corso di 16 ore articolato in 9 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Alfio Girgenti e Reginaldo Palermo, viene approfondito lo studio del diritto civile, del diritto del lavoro e della legislazione scolastica.

Il corso sul nuovo codice dei contratti pubblici

In ottica di preparazione al concorso Ds e Dsga La Tecnica della Scuola organizza il webinar Il nuovo codice dei contratti pubblici: le principali novità, a cura di Piero Petrucci, in programma dal 22 giugno.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Il nuovo codice dei contratti pubblici: le principali novità

La governance dell’inclusione nella scuola dell’autonomia

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.