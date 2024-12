Concorso DSGA, lodevole servizio, lauree triennali e possesso della Certificazione di alfabetizzazione digitale: chiarimenti nelle faq del Ministero

Fino alle ore 23.59 di mercoledì 15 gennaio 2025 sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.435 posti dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

La procedura, indetta su base regionale, è finalizzata alla copertura di 1.435 posti da assegnare alle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati che, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, siano in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento, di una laurea specialistica o di una laurea magistrale, tra quelle indicate all’Allegato A, nonché della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Gli aspiranti che siano sprovvisti di tale certificazione possono comunque accedere alle prove concorsuali con riserva, purché conseguano il titolo richiesto entro la data di immissione in ruolo.

Le faq del Ministero

Il Ministero ha pubblicato alcune faq, con le quali chiarisce anche alcuni aspetti riguardanti il possesso di una laurea trienna, la preferenza del lodevole servizio e il possesso della CIAD.

Riportiamo di seguito tutte le faq:

D. Chi può partecipare al concorso?

R. Possono partecipare alla procedura gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1.

D. È necessario il possesso della Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale?

R. Sì, ai fini della partecipazione alla procedura, i candidati devono essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. I candidati che non siano in possesso di detta certificazione sono comunque ammessi alle prove concorsuali, con riserva di conseguirla entro la data di immissione in ruolo.

D. È possibile partecipare al concorso con la laurea triennale?

R. No, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è necessario il possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento, di una laurea specialistica o di una laurea magistrale, ricompresi tra quelli di cui all’Allegato A.

D. In quali e quante regioni posso presentare la domanda?

R. È possibile presentare la domanda in una sola Regione tra quelle indicate all’articolo 3, comma 5, del bando. La Regione scelta può anche essere diversa da quella dove si presta servizio. I posti indicati per ogni regione si intendono sul triennio, come specificato nel bando.

D. Come e fino a quando posso presentare la domanda?

R. La domanda può essere attraverso il Portale Unico del reclutamento a partire dalle ore 12 del 16 dicembre 2024 e fino alle ore 23:59 del 15 gennaio 2025. Le domande di partecipazione devono essere presentate unicamente in modalità telematica. Il Portale unico del reclutamento è raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

D. Come accedo alla compilazione dell’istanza?

R. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera p > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

D. Come si articola la procedura concorsuale?

R. La procedura concorsuale si articola nella prova scritta di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.

D. In cosa consiste la prova scritta?

R. La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui solo una corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B. La ripartizione dei quesiti è indicata all’articolo 6, comma 4, del bando. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, alla prova scritta, un punteggio di almeno 42/60.

D. In cosa consiste la prova orale?

R. La prova orale consiste: a) in un colloquio sulle materie di esame di cui all’Allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.; b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego; c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione. La prova si considera superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno 42/60.

D. Come vengono valutati i titoli?

R. I titoli vengono valutati secondo le modalità indicate all’articolo 8 del bando. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali dichiarati un punteggio massimo complessivo di 30 punti.

D. La graduatoria è regionale?

R. Sì, gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20% dei posti. Le predette graduatorie, utilizzate annualmente per l’assunzione nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di approvazione.

D. Come è accordata la preferenza per il lodevole servizio?

R. La preferenza per il lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’istruzione, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio.

IL BANDO

GLI ALLEGATI