Concorso DSGA: prova scritta, orale e titoli, punteggio previsto

Il 16 dicembre 2024 con decreto n° 3122 è stato pubblicato il bando concernente il concorso per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ex DSGA per la copertura di 1435 posti calcolati per il 50 per cento dei 2.870 posti autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024.

Articolazione del concorso

Il concorso, su base regionale, si articola in una prova scritta e in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Prova scritta

La prova scritta, computer based , unica per tutto il territorio nazionale, della durata di 120 minuti, consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

b) 0 punti per ogni risposta non data o errata.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 42/60.

Argomenti dei quesiti

I 60 quesiti sono somministrati in modalità casuale e vertono sugli argomenti indicati nell’allegato B al bando secondo il seguente numero:

• 5 quesiti sul Diritto costituzionale e amministrativo, con riferimento al diritto dell’Unione Europea;

• 4 quesiti su Diritto civile;

• 18 quesiti sulla Contabilità pubblica, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

• 10 quesiti sul Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato;

• 8 quesiti sulla legislazione scolastica;

• 12 quesiti sull’Ordinamento e la gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico;

• 3 quesiti sul Diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In merito il bando precisa che non sarà pubblicata alcuna banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Prova orale

I candidati che, superano la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale consistente in un colloquio sulle materie del citato allegato B e sulla capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione specifica di D.S.G.A. oltre a verificare la conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego e della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

Durata e punteggio conseguibile

La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti, e prevede un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti:

• 48 punti per il colloquio sulle materie d’esame;

• 6 punti per la prova di conoscenza degli strumenti informatici;

• 6 punti per la prova di lingua inglese.

La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di 42/60.

Titoli

Ai candidati, oltre al punteggio conseguito nella prova scritta e nella prova orale, è attribuito

fino a un massimo di 30 punti in relazione ai titoli posseduti entro la data di scadenza della domanda di partecipazione. Sono valutabili soltanto i titoli indicati nell’allegato C e dichiarati da ogni singolo candidati all’atto della presentazione della domanda.