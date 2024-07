Concorso DSGA, registrato alla Corte dei conti il DPCM che autorizza il MIM ad avviare procedure selettive per la copertura di 2.870 posti

È stato registrato alla Corte dei conti il 18 luglio scorso il DPCM 5 luglio 2024, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, autorizzano il Ministero dell’Istruzionem per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad avviare le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unità dell’Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Ricordiamo che 1.435 posti saranno assegnati attraverso la procedura valutativa di passaggio di area degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. I restanti 1.435 posti saranno invece assegnati attraverso il concorso ordinario.

Questa autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2023, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per n. 2.584 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.).

IL DPCM