Concorso educazione motoria: guida alla prova scritta

La nota n° 69436 del 22 novembre 2023 a delineato i dettagli della prova scritta del concorso per l’assunzione dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria, programmata per il 15 dicembre dalle ore 9.00 alle 10.40. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Comunicazione delle sedi

Precedentemente alla data della prova scritta gli Uffici Scolastici Regionali (USR), almeno 15 giorni prima, pubblicheranno un avviso contenente l’elenco delle sedi d’esame e le informazioni sulla loro ubicazione. Tale comunicazione costituisce una notifica ufficiale. Qualora per motivi organizzativi dovesse essere rinviata la data di svolgimento della procedura, sarà emanato un avviso tramite il sito del Ministero e degli USR.

Identificazione dei candidati

L’identificazione dei candidati avrà inizio dalle ore 08.00 del 15 dicembre 2023 data fissata per l’espletamento della prova scritta. I candidati che hanno presentato regolare domanda, se non avranno ricevuta comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale presso la sede loro assegnata. Fermo restante che la mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabilite, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Disposizioni durante la prova

Durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Prova scritta

La prova scritta, computer-based, consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

• Quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sui programmi di cui all’Allegato A del decreto ministeriale;

• Cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

• Cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Struttura dei quesiti

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti.

Durata della prova

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.