Concorso educazione motoria: in attesa dell’avviso per l’espletamento delle prove previste dal bando?

Concorso educazione motoria: in attesa dell’avviso per l’espletamento delle prove previste dal...

Con la nota n° 1330 del 4 agosto 2023 è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami, abilitante, per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 1.740 posti comuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria.

Adempimenti

I candidati in possesso dei requisiti, secondo quanto dichiarato dall’art. 4 del bando, hanno presentato la domanda entro la data del 6 settembre del 2023, in modalità telematica, dichiarando contestualmente di aver eseguito il versamento richiesto di un contributo di segreteria, pari a euro cinquanta (50/00).

In attesa dell’avviso per le prove

Dal 6 settembre 2023, data di scadenza della domanda di partecipazione, sono passati circa 80 giorni in attesa di conoscere, tramite la pubblicazione dell’avviso sul portale Unico del reclutamento, nel sito istituzionale del Ministero, e sui siti degli Uffici scolastici regionali:

• Il calendario della prova scritta;

• Le relative modalità di svolgimento;

• L’elenco delle sedi d’esame;

• La loro esatta ubicazione;

• L’indicazione della destinazione di ognuno di loro.

Avviso che, secondo quanto disposto nell’art. 12, ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Requisiti

Hanno potuto presentare domanda, ad esclusione dei possessori del diploma ISEF, i candidati in possesso oltre che dei 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di uno dei seguenti titoli:

• Laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»;

• Laurea nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;

• Laurea nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».

Prove previste

Le prove previste dal bando saranno due:

A) Una prova scritta della durata di 100 minuti, su computer costituita da quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato; cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

B) Una prova orale, della durata di 30 minuti, volta ad accertare la capacità professionale del docente di progettazione di una didattica efficace e sulla conoscenza della disciplina attraverso una lezione simulata su un argomento estratto a sorte 24 ore prima.

Graduatorie di merito

I candidati che hanno superato sia la prova scritta sia la prova orale con un punteggio minimo di 70/100 saranno graduati in relazione al punteggio complessivo riportato nella prova scritta, nella prova orale e nei titoli posseduti entro la data di scadenza prevista dal bando.