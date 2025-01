Concorso Funzionari Elevata Qualificazione Ex DSGA: domanda Entro il 15 gennaio 2025

È stato pubblicato il bando per il concorso ordinario 2025 per funzionari dell’elevata qualificazione ex DSGA. I candidati interessati possono presentare domanda entro il 15 gennaio 2025, rispettando i requisiti previsti dal decreto n. 3122 del 12 dicembre 2024.

Il concorso mette a disposizione 1.435 posti su base regionale per il triennio 2024-2027.

Dove presentare la domanda

La domanda può essere presentata, a pena di esclusione, in una sola regione, dove, nel triennio 2024/2027, sono disponibili i seguenti posti:

Regione Posti Abruzzo 24 Basilicata 0 Calabria 6 Campania 11 Emilia-Romagna 157 Friuli Venezia Giulia 35 Lazio 133 Liguria 41 Lombardia 416 Marche 44 Molise 0 Piemonte 171 Puglia 29 Sardegna 44 Sicilia 30 Toscana 108 Umbria 13 Veneto 173 TOTALE 1435

Requisiti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di:

Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), come indicato nell’allegato A del bando.

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, richiesta dal nuovo ordinamento contrattuale.

Ammessi con riserva

I candidati che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale prevista dal nuovo ordinamento contrattuale sono ammessi alle prove concorsuali con riserva di conseguire detta certificazione entro la data d’immissione in ruolo.

Caratteristiche della certificazione

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è valida se:

Rilasciata da un ente accreditat o presso l’ente di accreditamento nazionale, (Accredia);

o presso l’ente di accreditamento nazionale, (Accredia); Registrata presso il medesimo ente di accreditamento;

presso il medesimo ente di accreditamento; Essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria;

all’atto dell’iscrizione in graduatoria; Attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste;

relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste; Contenere il marchio Accredia completo del numero di registrazione dell’accreditamento.

Candidati con titolo conseguito all’estero

I candidati che intendono partecipare al concorso per funzionari dell’elevata qualificazione (ex DSGA) nella domanda dovranno indicare a pena di esclusione,

Gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente

dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente O della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione.

In quest’ultimo caso, i candidati sono ammessi con riserva e qualora dovessero rientrare tra i vincitori, dovranno, pena la decadenza dal concorso, dare comunicazione, entro quindici giorni, dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, al Ministero dell’università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione, al fine di procedere al riconoscimento del titolo.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di accertata carenza degli stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.