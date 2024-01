Concorso letterario aperto a studenti e studentesse, in arrivo il Premio nazionale Modello Camilleri 2024

In arrivo una bella opportunità per i ragazzi che amano la letteratura e non solo. Infatti, l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi” – Arona (NO) bandisce la II edizione del Premio letterario nazionale “Modello Camilleri” per stimolare la capacità di scrittura nei giovani, valorizzare il patrimonio linguistico dialettale e sviluppare il talento creativo.

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di secondo grado del territorio nazionale. Le opere, di genere narrativo, inedite e redatte in lingua italiana con contaminazioni dialettali, dovranno essere inviate entro il 13 aprile 2024 in formato word e pdf all’indirizzo mail: [email protected]

LEGGI IL BANDO

LA LOCANDINA DEL PREMIO

Altre informazioni su: