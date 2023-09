Concorso motoria primaria, manca poco alla scadenza: come compilare la domanda [VIDEO TUTORIAL]

Siamo agli sgoccioli: entro domani, 6 settembre, si potrà presentare domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di 1.740 posti comuni vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola primaria.

I candidati dovranno presentare istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Le domande di partecipazione possono essere presentate attraverso la “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00). Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, l’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Per illustrare le modalità di compilazione e inoltro, il Ministero ha predisposto una guida.

LA GUIDA

GUARDA ANCHE IL NOSTRO VIDEO TUTORIAL

Il corso sulla normativa scolastica

Utile per la preparazione al concorso il corso Guida alla normativa scolastica concorso ordinario infanzia e primaria, a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 9 moduli per un totale di 12 ore di videolezione.

In questo percorso viene affrontato lo studio della legislazione scolastica in modo sintetico ed efficace per individuare i nuclei e le parole chiave dei diversi interventi legislativi, per favorire la memorizzazione degli argomenti e per sollecitare una riflessione critica che possa permettere al candidato di orientarsi rispetto alla prova del concorso.

Il corso sulle competenze pedagogico-didattiche

Utile per la preparazione al concorso il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

Il corso approfondisce le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.