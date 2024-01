Concorso ordinario D. S.: procedura prova preselettiva e ammessi alla prova scritta

Il Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale e prevede una prova preselettiva qualora il numero delle domande presentate dovessero essere superiori a tre volte i posti messi a concorso.

Data prova preselettiva

Sarà cura delle singole USR pubblicare sul rispettivo sito e sul Portale INPA, il calendario della prova preselettiva comprensivo del giorno, dell’ora e della sede di svolgimento, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa che potrebbe svolgersi in più sessioni in relazione al numero dei candidati; fermo restante il medesimo grado di selettività della prova stessa. La pubblicazione sui siti suddetti ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Rinvio prova

Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

Accesso alla prova

Il candidato, nel giorno, luogo e ora stabiliti della prova preselettiva, deve presentarsi munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché ricevuta attestante il versamento del contributo.

Assente alla prova

Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso,

Posti messi a concorso per regione

Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale per la presente procedura ordinaria di reclutamento è determinato in n. 587 posti complessivi suddivisi per regione

Esito prova preselettiva

All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta, in soprannumero, coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi e i candidati che versano nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esonerati per legge dalla prova preselettiva.

Ammessi prova scritta per regione