Concorso ordinario Dirigenti Scolastici, ulteriore richiesta di pagamento del contributo di 15 euro rilevato su Pago in rete

Il decreto 2788 del 18 dicembre 2023 nel bandire il Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, dispone all’art. 4 comma 3 che i candidati, per partecipare alla procedura concorsuale devono pagare un contributo di euro 15,00 (quindici/00) sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. L’avvenuto versamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Avviso su pago in rete di 15 euro

In redazione ci è pervenuta la segnalazione che nell’area pago in rete è richiesto l’ulteriore versamento di 15 € da effettuare entro il 15 maggio del 2024 per poter accedere alla prova preselettiva del suddetto concorso.

Richiesta illegittima

Se tale richiesta sia effettuata dall’amministrazione, ci sembra alquanto illegittima e imbarazzante, nella misura in cui il comma 3 dell’art. 4 dispone in modo inequivocabile che “L’avvenuto versamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento”. Pertanto, qualora un candidato non avesse provveduto a versare il dovuto, non potrebbe essere ammesso alla prova preselettiva prevista dal bando.

Richiesta chiarimento

Sarebbe auspicabile che l’amministrazione, responsabile della procedura del concorso facesse chiarezza al fine di evitare il pagamento di un ulteriore contributo, non dovuto, da parte dei partecipanti.