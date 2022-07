Concorso ordinario, errori nei quiz delle classi AO55, AL55, A031, A045: ricalcolato il punteggio

Ancora errori nei quiz del concorso ordinario.

Lo segnala la FLC CGIl, che riporta le comunicazioni inviate agli Uffici Scolastici regionali con cui il Ministero dell’Istruzione riporta gli errori rilevati nei quesiti di diverse classi di concorso. In questi casi, il MI ha proceduto al ricalcolo del punteggio per i docenti coinvolti.

Ecco gli errori rilevati e le classi di concorso interessate.

AO55 – Canto

Il quesito 31 contiene due risposte esatte, la a) e la b).

Quesito 31

Quale tra queste opere non è un Singspiel?

[a] L’isola disabitata, Joseph Haydn, 1779

[b] La diavolessa, Josef Bárta, 1772

[c] Il ratto dal serraglio, Wolfgang Amadeus Mozart, 1782

[d] Abu Hassan, Carl Maria von Weber, 1810.

Pertanto si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando due punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

AL55-Tromba

Il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati seguenti quesiti:

il quesito n. 38, he contiene come risposta esatta la voce indicata alla lettera c), anziché quella indicata alla lettera a). Si è pertanto reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando due punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda caricata in piattaforma alla lettera c), sottraendo due punti ai candidati che hanno scelto come risposta quella caricata in piattaforma alla lettera a) e lasciando invariato il punteggio di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

il quesito n. 27, che contiene due risposte esatte, la a) e la d). Si è reso pertanto necessario riconoscere due punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione d), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

il quesito n. 9, che contiene due risposte esatte, la a) e la c). Si è reso pertanto necessario riconoscere due punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione c), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

il quesito n. 8, che risulta di formulazione imprecisa e pertanto tutte le opzioni di risposta possono ritenersi corrette. Si è pertanto reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Di seguito il testo dei quesiti in questione:

Quesito 8

In quale posizione è presente il lab (nota reale) come armonico?

[a] 3,5 e 7 posizione

[b] 1, 4 posizione

[c] è presente solo nella 5 posizione

[d] in tutte le posizione

Quesito 9

Quali di questi segni sono dinamici?

[a] piano, pianissimo, forte, fortissimo

[b] alto , basso, lungo e corto

[c] diminuendo e crescendo

[d] staccato e legato, legato staccato

Quesito 27

Come si chiama la tromba senza pistoni?

[a] bugle

[b] cornetta

[c] flicorno

[d] clarino

Quesito 38

Quante trombe ci sono nell’organico di Hstoire du soldat di Igor Stravinskij?

[a] una

[b] due

[c] nessuna

[d] tre

A031-Scienze degli alimenti

Il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati seguenti quesiti:

il quesito n. 21, che contiene due risposte esatte, la a) e la b). Si è pertanto reso necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

il quesito n. 26, che contiene due risposte esatte, la a) e la b). Si è reso pertanto necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

il quesito n. 34, che è errato nella formulazione. Si è ritenuto pertanto opportuno riconoscere a ciascun candidato 2 punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Di seguito si riportano i quesiti in questione:

Quesito 21

In quale forma di celiachia si rileva una positività agli anticorpi anti-gliadina AGA e agli anticorpi anti-endomisio EMA, ma al tempo stesso la mucosa intestinale non presenta atrofia dei villi?

[a] Celiachia latente

[b] Celiachia potenziale

[c] Celiachia silente

[d] Celiachia tipica

Quesito 26

Le fumonisine hanno azione:

[a] Epatotossica

[b] Neurotossica

[c] Enterotossica

[d] Nefrotossica

Quesito 34

Composti organici che hanno uno o più gruppi ossidirlici legati a un anello benzoico o aromatico:

[a] Fenoli

[b] Esteri

[c] Alcoli

[d] Idrocarburi

A045-Scienze Economico Aziendali, Turno 2

Sono stati riconosciuti errori nel quesito n. 5 per il quale la risposta esatta è stata caricata in piattaforma Cineca alla lettera b) anziché alla a).

Pertanto si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando due punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando l’opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera b), sottraendo due punti ai candidati che hanno scelto come risposta l’opzione caricata alla lettera a) e lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Quesito 5

Nel modello societario “dualististico”, il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati:

[a] Dal Consiglio di Sorveglianza.

[b] Dall’Assemblea dei Soci.

[c] Dal Consiglio di Amministrazione.

[d] Dal Consiglio di Gestione.