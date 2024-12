Concorso ordinario funzionari dell’elevata qualificazione: posti, requisiti, modalità presentazione domanda e argomenti delle prove

Nella giornata del 4 dicembre del 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito dell’autorizzazione del 5 luglio 2024 da parte del Consiglio dei Ministri, ha informato i sindacati che quanto prima sarà bandito il concorso ordinario selettivo per titoli ed esami per il reclutamento di 1.435 funzionari dell’elevata qualificazione.

Requisiti

Possono partecipare al concorso gli aspiranti al ruolo di funzionari dell’elevata qualificazione, chi ha il diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Economia e Commercio.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata, dal 16 dicembre al 15 gennaio 2025 in modalità in modalità on line, pena di esclusione, in una sola regione con il possesso dello SPID o CIE; inoltre, quasi certamente com’è stato i concorsi per docenti, sarà prevista una quota di partecipazione.

Prova scritta

La prova scritta, computer based, unica per tutto il territorio nazionale, dovrebbe consistere, secondo quando disposto dal decreto 146 del 2022 in 60 quesiti, con quattro opzioni di risposte, di cui una sola corretta per la quale verrebbe assegnato un punto fino ad un massimo di 60.

Argomenti dei quesiti

I 60 questi vertono su:

Diritto Costituzionale e amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione Europea:

Diritto Civile;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato;

Diritto Penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione;

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Legislazione scolastica;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome;

Stato giuridico del personale scolastico.

Prova orale

La prova orale, oltre ad accertare la preparazione professionale del candidato sulle materie previste nella prova scritta, è volta ad accertare: la capacità di risolvere due casi riguardate la funzione del funzionario dell’elevata qualificazione, a verificare la conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC e infine per verificare la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla commissione.

Graduatoria di merito

Al termine delle prove i candidati saranno graduati dalle commissioni giudicatrici che dispongono complessivamente di 150 punti di cui 60 per la prova scritta, 60 per la prova orale e 30 per i titoli. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio dei titoli posseduti.