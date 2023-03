Concorso ordinario infanzia e primaria, prove suppletive dal 17 al 20 aprile 2023

Il 28 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso che annuncia il calendario delle prove scritte suppletive del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria.

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date:

Infanzia posto comune (AAAA) lunedì 17 aprile 2023

Infanzia posto di sostegno (ADAA) martedì 18 aprile 2023

Primaria posto comune (EEEE) mercoledì 19 aprile 2023

Primaria posto sostegno (ADEE) giovedì 20 aprile 2023.

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13.30 e le prove scritte inizieranno alle ore 14:30 e si concluderanno alle ore 16:10.

I candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta suppletiva, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di copia del provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere le prove suppletive.

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

