Concorso ordinario secondaria, ancora errori nei quiz: riguardano le classi di concorso A052, A046, A010 e A01

Continuano le segnalazioni di errori riscontrati nei quiz del concorso ordinario della secondaria. Il Ministero, con apposite note, ha in particolare riconosciuto alcuni errori nelle classi di concorso A052, A046 T2 e T5, A010, A01-t1.

La FLC CGIL riporta l’elenco degli errori riconosciuti:

A052:

il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto due quesiti errati:

– il quesito n. 32, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte e pertanto, ai fini del ricalcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato 2 punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data;

– il quesito n. 39, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte e pertanto, ai fini del ricalcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato 2 punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 32

L’agente responsabile della peste suina africana è rappresentato da:

[a] virus appartenente alla famiglia delle Iridoviridae

[b] genere Pestivirus della famiglia Togaviridae

[c] Mycoplasma hyopneumoniae

[d] Salmonella typhi suis

Quesito 39

Il latte normalizzato (FCM) per il calcolo del fabbisogno di lattazione secondo la Cornell University:

[a] è il rapporto tra il latte effettivamente prodotto l’equivalente per il calcolo dei fabbisogni

[b] è il latte normalmente prodotto dalla vacca al picco di lattazione

[c] è uno standard di produzione di latte al 4% di grasso, considerando la media degli animali

[d] è il latte prodotto con gli alimenti normali

A046 T2 e T5:

il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati:

– il quesito n. 28 del Turno 2, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte e pertanto, ai fini del ricalcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato 2 punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data;

– il quesito n. 13 del Turno 5, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte e pertanto, ai fini del ricalcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato 2 punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 28 – t2

Al Fondo monetario internazionale (Fmi), che è un’istituzione internazionale, quanti paesi partecipano?

[a] 188 paesi

[b] 138 paesi

[c] 168 paesi

[d] 158 paesi

Quesito 13 – t5

Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?

[a] Quando i condomini sono più di quattro

[b] In tutti i casi in cui i condomini lo dovessero ritenere opportuno

[c] Quando i condomini sono superiori a dieci

[d] Quando i condomini sono superiori a tre

A010:

il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 13, il quale contiene come risposta esatta la voce indicata alla lettera c), anziché quella indicata alla lettera a).

Pertanto si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando 2 punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando la risposta caricata in piattaforma alla lettera c), sottraendo 2 punti ai candidati che hanno scelto come risposta quella caricata in piattaforma alla lettera a) e lasciando invariato il punteggio di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data

Quesito 13

Perché nel “Marketing mix” il Packaging è considerato la quinta P, dopo Product, Price, Place e Promotion?

[a] È un costo aggiunto al prodotto e al prezzo.

[b] Non influisce sulla vendita del prodotto.

[c] È definito il venditore occulto.

[d] È fondamentale nella distribuzione.

A01 – t1:

il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati:

– il quesito n. 12, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Si è reso pertanto opportuno riconoscere a ciascun candidato 2 punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data;

– il quesito n. 13, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Si è reso pertanto opportuno riconoscere a ciascun candidato 2 punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data;

Quesito 12

Nicola Pisano, padre della scultura romanica, si formò:

[a] nell’ambiente classicheggiante dell’accademia campano-pugliese di Federico II

[b] nell’area padana sotto i maestri Wiligelmo e Benedetto Antelami

[c] presso la bottega di Andrea D’Ugolino da Pontedera detto Andrea Pisano

[d] in area veneta, dopo una prima fase in Provenza

Quesito 13

Il tempietto di S. Pietro in Montorio è stato realizzato da:

[a] Andrea Bramante, sul colle Gianicolo a Roma tra il 1502-1510

[b] Raffaello Sanzio, a Perugia in piazza Centrale tra il 1502-1503

[c] Benedetto da Maiano, a Urbino nel chiostro di S. Francesco tra il 1503-1510

[d] Michelangelo Buonarroti, a Firenze nel convento di S. Marco tra il 1510-1514