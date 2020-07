Concorso ordinario secondaria, le faq del Ministero sulla presentazione della domanda entro il 31 luglio

Con riferimento al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, ricordiamo che la procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale.

Per partecipare, la domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

In merito alla presentazione dell’istanza, il M.I. ha pubblicato alcune faq, che riportiamo di seguito: