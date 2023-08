Concorso per 1.740 docenti di Educazione motoria per la Scuola primaria. La ripartizione per Regioni

Concorso per 1.740 docenti di Educazione motoria per la Scuola primaria. La...

Pubblicato il Bando di concorso per titoli ed esami, abilitante, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 docenti di Educazione motoria per le classi quarte e quinte della Scuola primaria, che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, il Mim comunica pure la ripartizione dei posti per Regione, sottolineqando che L’USR è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale.

I posti sono così ripartiti: