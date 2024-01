Concorso per dirigenti scolastici, la telenovela sul lodevole servizio continua a tenere banco

Sulla diatriba della preferenza del lodevole servizio prestato per non meno di un anno nell’amministrazione che ha bandito il concorso per dirigente scolastico, che necessita solo fare il flag o dichiarare l’ente del rilascio, la data e il numero dell’atto, pare si apra un nuovo capitolo. Dopo che il MIM aveva disattivato i campi di inserimento dei dati da dichiarare, adesso tali campi risultano nuovamente attivi.

Telenovela sul lodevole servizio

La nostra testata aveva controllato l’istanza della domanda per partecipare al concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, riscontrando che nella giornata dell’11 gennaio 2024 flaggando, tra le varie preferenze, la voce “selezionare per aggiungere la preferenza” della preferenza D, il risultato ottenuto era il seguente:

I nostri lettori che si erano accorti anche loro del blocco da noi prontamente segnalato, ci hanno riferito che nella giornata odierna del 13 gennaio 2024, a quattro giorni dalla scadenza della domanda, i campi della preferenza D) sul lodevole servizio sono tornati pienamente attivi per la compilazione della domanda:

Come è possibile vedere dalle due immagini, quella di giorno 11 gennaio e quella di giorno 13 gennaio 2024, i campi Ente, Data e Numero dell’atto erano prima bloccati e adesso sono compilabili.

Il MIM dovrebbe chiarire sul lodevole servizio

Sulla questione della preferenza del lodevole servizio, riguardante le domande di partecipazione dei concorsi per docenti e per dirigenti scolastici c’è stata molta disinformazione e poca chiarezza procedurale. Bisognerebbe, ormai che sta scadendo anche la domanda di partecipazione al concorso per dirigente scolastico, chiarire ufficialmente sul significato di lodevole servizio e sulla correttezza procedurale della domanda. La modifica della piattaforma sulla preferenza D), annunciata sul sito della FLC CGIL, non sembra essersi concretizzata, visto che ancora si possono riempire i campi della preferenza sul lodevole servizio.