Concorso per dirigenti scolastici, l’anno scolastico 2023/2024 non è utile come requisito per l’accesso

Il requisito principale per partecipare al concorso per dirigente scolastico è il titolo di laurea, ma poi c’è bisogno che il docente sia titolare in una scuola statale ed abbia superato l’anno di prova, in alternativa deve essere appartenente al personale educativo e di ruolo presso le istituzioni educative statali. Oltre a questi requisiti fondamentali, l’aspirante a parteciapre al concorso per dirigenti scolastici deve avere almeno 5 anni di servizio tra ruolo e preruolo, ma comunque deve trovarsi confermato nel ruolo di paartenenza avendo superato l’anno di prova e quindi con contratto a tempo indeterminato.

Neoassunti 2023/2024 non possono partecipare

I docenti neoassunti 2023/2023, come per altro il personale educativo, non potranno partecipare al concorso per dirigente scolastico in quanto non hanno ancora superato l’anno di prova e si trovano quindi in una condizione di mancanza del requisito di avere superato l’anno di prova e in alcuni casi si trovano anche con un contratto a tempo determinato.

Requisiti di accesso al concorso ds

Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale

docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del

Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione

artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto

secondario superiore.I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero sono considerati validi per

l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il servizio prestato nell’anno scolastico non ancora concluso ricadente nell’anno di indizione del bando.

Quindi l’anno scolastico 2023/2024 non è utile come requisito per il raggiungimento dei 5 anni di servizio.

Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo

effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto già previsto circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 2 del DPR. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.