Concorso per dirigenti scolastici, l’incarico di responsabile di plesso non è come essere uno dei due collaboratori del ds

Concorso per dirigenti scolastici, l’incarico di responsabile di plesso non è come...

Una nostra assidua lettrice che da anni ricopre l’incarico di responsabile di plesso nella sua scuola di titolarità, ci chiede se può dichiarare, nella domanda per partecipare al concorso ordinario per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’art.29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, i titoli di servizio degli anni che ha ricevuto l’incarico di responsabile di plesso come se fosse una collaboratrice del dirigente scolastico.

Sezione titoli di servizio

Purtroppo alla nostra assidua lettrice dobbiamo dare una risposta negativa. Il servizio prestato come incaricato di avere la responsabilità di un plesso non dà diritto al riconoscimento di punteggio alla stregua del collaboratore del ds.

Nel punto B.2 della sezione titoli di servizio/incarico possono essere riconosciuti solo gli anni di incarico dei due collaboratori del dirigente scolastico e nessun altro docente che va a coadiuvare il dirigente può avere riconosciuto il punteggio di 1,75 per un massimo di 6 anni come da tabella titoli al punto B.2.

Nell’allegato A dei titoli del bando di concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, al punto B.2) è scritto: “Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 34 CCNL 2007 (Per un massimo di sei anni)” sono riconosciuti 1,75 punti per anno per un massimo di 10,50 punti.

Servizio prestato come collaboratore del ds

Per servizio prestato come collaboratore del dirigente scolastico si intende, come espresso chiaramente nel CCNL scuola 2006/2009 all’art.34 dove è scritto: “Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f).

Funzioni strumentali e altri incarichi

Secondo il punto B.6 della tabella titoli per servizi/incarichi come si può vedere nell’immagine sottostante

l’incarico del responsabile di plesso potrebbe essere dichiarato nel punto B.6 dove per ogni incarico attribuito ai sensi del comma 83 della legge 107/2015 vengono assegnati punti 1 all’anno per un massimo di 6 anni e quindi di 6 punti.