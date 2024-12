Concorso per dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, prove previste

Il 9 dicembre del 2024 è stato bandito il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, la cui domanda va presentata per via telematica entro le ore 18,00 del 23 gennaio 2025.

Chi può partecipare

Sono ammessi a partecipare al concorso: i dirigenti scolastici, i docenti di ogni ordine e grado, gli educatori, i docenti di religione cattolica e gli insegnanti tecnico pratici delle istituzioni scolastiche e educative statali. Eccetto che per i dirigenti, per i docenti è previsto, un servizio effettivo minimo di 10 anni anche fuori ruolo purché riconosciuti.

Prove previste

Il bando a livello nazionale prevede: Una prova preselettiva, qualora il numero dei candidati dovesse essere superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, due prove scritte, una orale e la valutazione dei titoli. Le prove scritte si svolgono mediante l’ausilio di mezzi informatici.

Prova preselettiva

La prova preselettiva, della durata di 90 minuti, consiste in 60 quesiti a risposta multipla con quattro risposte di cui solo una corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito un punto, mentre per la ogni risposta errata è attribuita una penalità di 0,33 punti, per ogni risposte non data 0 punti. E’ ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a otto volte il numero dei posti messi a concorso pari a 1160, oltre ai candidati che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi e quelli esonerati dalla prova preselettiva.

Argomenti della prova preselettiva

I 60 quesiti della prova preselettiva si articolano sulle seguenti materie previste dall’allegato C) e precisamente su: diritto costituzionale; amministrativo; civile, diritto di famiglia, diritto penale, diritto internazionale, normativa e politiche sul sistema educativo d’istruzione e formazione, compreso il sistema superiore; diritto del lavoro, contabilità di Stato con riferimento alle istituzioni scolastiche, didattica generale; sociologia generale; pedagogia generale e sociale; pedagogia e didattica speciale; ragionamento verbale e/ o logico astratto; lingua inglese – livello B2; tecnologie informatiche e competenze digitali.

Prima prova scritta

La prima prova scritta la cui durata è stabilita in 180 minuti, consiste in sette quesiti a risposta aperta sulle materie e nelle modalità indicate nell’allegato B). I quesiti possono avere, un contenuto interdisciplinare fra due o più materie o riguardare una sola materia per ambito. Superano la prova, i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 49 punti su 70.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta la cui durata è stabilita in 120 minuti ha carattere teorico-pratico ed è volta a valutare le competenze e le capacità di analisi del candidato, la prova prevede la risoluzione di un caso pratico attinente all’ambito d’esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici. Superano la prova, i candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 49 punti su 70.

Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio su uno degli argomenti estratto a sorte su tre predisposti dalla commissione; il colloquio mira ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati sugli argomenti previsti dall’allegato C, oltre alla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; e il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali e le capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego. Superano la prova orale, i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti su 60.

Valutazione dei titoli

Non sono valutabili i titoli richiesti per accedere al concorso, mentre sono valutabili i titoli culturali e professionali fino a un massimo di 10 punti, di cui 5 per i titoli culturali e 5 per i titoli professionali, fermo restante che qualora i punti dovessero essere superiori a 10 saranno riportati a 10.