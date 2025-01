Concorso religione cattolica: facciamo il punto della situazione – DIRETTA ore 16,00

Sono in totale 6195 le domande inoltrate per la partecipazione al concorso ordinario per docenti di religione cattolica, il cui termine per presentare istanza era fissato allo scorso 4 dicembre. Il sindacato Cisl Scuola ha elaborato dei dati relativi al rapporto tra posti disponibili e domande inoltrate.

In particolare, per il settore infanzia/primaria, a fronte di un totale di 927 posti messi a concorso sono state inoltrate 2749 domande. Per la secondaria di 1° e 2° grado, invece, le domande presentate sono 3446, a fronte di 1001 posti.

Concorso straordinario religione cattolica: candidati e posti

Il Ministero, come riporta un comunicato Flc Cgil, ha illustrato i dati relativi al numero di domande di partecipazione presentate per il concorso straordinario per docenti di religione cattolica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Sono 6685 le domande relative al concorso infanzia e primaria e 6028 per la secondaria. Il sindacato guidato da Gianna Fracassi ha costruito una elaborazione sul rapporto tra candidati e posti. Insomma, si tratta in entrambi i casi di un numero di domande pari a più del doppio dei posti disponibili.

Le prove sono già partite a fine 2024 e si concluderanno prima di Pasqua.

