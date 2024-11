Concorso riservato Dirigenti scolastici, ancora 24 posti vacanti: indicazione dell’ordine di preferenza delle regioni dal 28 novembre al 3 dicembre

Con riferimento al concorso riservato di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023, il MIM ha comunicato che residuano 24 posti vacanti e disponibili per lo scorrimento della graduatoria, nelle seguenti regioni:



Emilia-Romagna 1

Lombardia 11

Piemonte 4

Toscana 1

Veneto 7

Totale 24

A partire dalla posizione 520 della graduatoria, i candidati utilmente collocati potranno, pertanto, indicare l’ordine di preferenza tra le sopra riportate Regioni, esclusivamente tramite POLIS, a partire dalle ore 10:00 del 28 novembre e fino alle ore 12:30 del 3 dicembre 2024.

I candidati che, in occasione della precedente scelta di assegnazione regionale, hanno già espresso l’ordine di

preferenza tra le regioni, qualora intendano modificarlo, possono accedere nuovamente al sistema per annullare la precedente istanza ed effettuarne una nuova. Contrariamente, varranno le preferenze precedentemente formulate.

I vincitori utilmente collocati saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili indicati per ciascun Ufficio Scolastico Regionale nella tabella e, nel caso non presentino l’istanza o non l’abbiano precedentemente formulata, verranno assegnati d’ufficio ai ruoli

regionali.

I candidati eventualmente inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale secondo la priorità di scelta ma non potranno essere assunti. Pertanto, per questi ultimi sarà possibile solo l’accantonamento del posto nella regione prescelta in attesa della definizione del relativo contenzioso.

Terminata la fase delle assegnazioni ai ruoli regionali, gli UUSSRR attiveranno le procedure di competenza per le convocazioni e le attribuzioni delle istituzioni scolastiche.

L’AVVISO