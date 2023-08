Concorso riservato DS 2023 necessaria la banca dati come nel 2017

Da fonti sindacali apprendiamo che il MIM avrebbe intenzione di emanare i bandi per il concorso ordinario e riservato per DS entro la fine di agosto o la prima settimana di settembre.

Molto atteso, a parte l’ordinario, il concorso riservato alle diverse migliaia di ricorrenti avverso il mancato superamento delle prove scritta e orale del concorso DS 2017.

Il DM n.107 dell’ 8 giugno scorso individuava, ai sensi della legge n.14/2023 di conversione del DL 198/ 22 ( Milleproroghe) fra i destinatari del provvedimento, oltre che i summenzionati ricorrenti, anche i cosiddetti ” asteriscati”, cioè gli aspiranti DS che non avevano superato la prova preselettiva ma che avevano superato le successive prove, alle quali erano stati ammessi a seguito dell’ottenimento di un provvedimento cautelare, e di seguito, sia pur con riserva, assunti in ruolo, ma poi successivamente caducati con sentenza del Consiglio di Stato.

Quest’ ultima categoria è stata recentemente “sanata” con l’approvazione di un apposito emendamento proposto da parlamentari dell’attuale maggioranza, in base al quale, gli asteriscati caducati saranno riammessi in ruolo a decorrere dall’a.s.24/25 ,con precedenza rispetto al contingente previsto per quell’anno scolastico, quelli non caducati resteranno in servizio.

Ne consegue che il DM 107 dovrà essere riscritto alla luce del nuovo dettato normativo.A parere di SBC il DM 107, come originariamente scritto, contiene evidenti discrasie giacché cristallizza al 2017, precisamente alla data di scadenza del bando ( DDG 1259 del 23.11.2017), i titoli posseduti dai candidati nonché la lingua straniera scelta all’atto della presentazione della domanda.Nessuno pare abbia sufficientemente riflettuto su due punti essenziali della procedura riservata.

1) Trattandosi di un percorso ” riservato”, scaturito dalla necessità di prevenire gli effetti sull’Amministrazione del contenzioso in atto relativo al concorso del 2017 , esso avrebbe dovuto essere articolato in maniera più lineare e coerente con il bando del 2017 soprattutto per quanto concerne la BANCA DATI.

La ragione è semplice, il numero degli aspiranti è piuttosto elevato così come elevato era nel 2017 e la ratio posta a fondamento della concessione della banca dati è la necessaria scrematura da effettuare , oltre che la necessità di allestire prove oggettive e trasparenti.

2) Alla luce di quanto recentemente concesso ai cosiddetti “asteriscati”, appare oltremodo penalizzante un percorso ” riservato” così determinato ,dove gli aspiranti sono chiamati a sostenere una prova di accesso al corso di 100 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 120 minuti su tutte le aree previste dai quadri di riferimento, comprensiva di 5 quesiti di informatica non previsti dal precedente bando. SBC sostiene la necessità di prevedere nell’emanando bando per il concorso riservato , la banca dati per la prova di accesso al corso di formazione ,onde prevenire eventuale contenzioso e rendete il bando coerente con la procedura del 2017 ,atteso che ora coma allora di tratta di prova di sbarramento e di accesso allo step successivo .

Scuola Bene Comune