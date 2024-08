Concorso riservato DS: pubblicata la graduatoria, tutti i punteggi calcolati in decimi

Si è conclusa la complessa vicenda del concorso riservato per i dirigenti scolastici: poche ore fa, infatti, il Ministero ha pubblicato la graduatoria definitiva; i punteggi delle prove e dei titoli sono ridotti in decimi in modo da evitare la sopravvalutazione dei titoli.

Di fatto, quindi, il Ministero ha accolto le osservazioni di dei parlamentari del M5S e del PD che avevano anche annunciato interrogazioni al Senato e alla Camera.

Nel decreto con cui viene pubblicata la graduatoria il Ministero informa che risultano vacanti e disponibili n. 519 posti di dirigente scolastico nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto.

Le domande con l’elenco delle sedi scelte da ciascun candidato dovranno essere inviate entro le ore 16 del giorno 14 agosto.

La graduatoria, nella quale sono inseriti 2099 docenti che hanno superato le prove, è valida fino all’anno scolastico 2025/26.