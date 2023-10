Concorso scuola 2023, tutto pronto per la partenza – Rivedi la DIRETTA con TUTTE le domande

Tutto pronto per la pubblicazione dei primi due bandi del concorso a cattedra ordinario per infanzia, primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono previsti circa 30mila posti per questi due bandi, i successivi concorsi solleveranno le immissioni in ruolo a 70mila posti. Quindi sembra ormai chiaro che il mese di novembre sarà dedicato, in larga parte, alle domande di partecipazione al concorso a cattedra. Questo tema è stato trattato, il 27 ottobre alle ore 13,00 in una diretta su Facebook e YouTube nei canali de La Tecnica della Scuola. Nella diretta, moderata e condotta da Daniele Di Frangia, interverranno gli esperti di normativa scolastica Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte degli esperti

✅ (30:40) Quando ci sarà la prima prova del concorso?

✅ (32:35) Si sanno le classi di concorso che parteciperanno?

✅ (34:25) Considerati i tempi la prova scritta si svolgerà prima o dopo le vacanze natalizie?

✅ (40:15) Si può partecipare al primo concorso in una regione e al secondo concorso in altra regione?

✅ (40:33) Se si è in attesa di riconoscimento di titolo estero su materia il discorso è uguale al conseguimento del titolo di sostegno estero?

✅ (41:00) Con il diploma di istituto tecnico commerciale, a quale concorso si può partecipare?

✅ (42:08) I percorsi abilitanti da 30 cfu a distanza saranno compatibili col tfa?

✅ (42:25) Chi ha i 24 CFU ha un vantaggio nelle selezione iniziale per poter effettuare l’abilitazione?

✅ (43:42) Anche per il sostegno per la secondaria?

✅ (44:45) Potete dirci qualcosa anche sui corsi abilitanti per i 60CFU? Quando saranno attivati?

✅ (46:15) Perché chi ha acquisito il tfa estero non può partecipare al Concorso a cattedra straordinario TER?

✅ (46:45) Come sarà la seconda prova? Si parla di lezione simulata

✅ (47:15) Le domande a risposta multipla saranno più o meno le stesse della preselettiva sostegno?

✅ (49:20) Se io ho laurea 24 Cfu ma ho lavorato 2 anni in ordine diverso ma nn ho mai insegnato nella mia cdc faccio il concorso?

✅ (50:00) Se non supero il concorso ma 24 Cfu devo prendere 60 Cfu?

✅ (51:05) Chi entra di ruolo con il sostegno dovrà integrare con i 30 CFU se non ha l’abilitazione sulla materia?

✅ (52:45) Sono di ruolo come personale educativo, con la specializzazione sul sostegno a secondaria di secondo grado, posso fare un passaggio di ruolo?

Posti disponibili e vacanti per il ruolo

È utile sapere che i numeri autorizzati dal MEF per il ruolo è di 30.216 posti vacanti, che per la precisione sono suddivisi tra 21.101 posti comune e 9.115 posti di sostegno. Oltre tali numeri però ci sarebbero anche i 14.338 posti residui dalle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2023/2024, ma di questo numero aggiuntivo, ancora il MIM non ha comunicato la reale disponibilità del MEF ad autorizzarli.

Le prove di esame tra scritto e orale

La prova scritta, uguale per tutte le classi di concorso, della durata di 100 minuti, consiste in 50 quesiti a risposta multipla, volta a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico metodologico oltre che nella lingua inglese e nella capacità di utilizzo delle risorse informatiche. Supera la prova ed è ammesso alla prova orale, chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

I 50 quesiti saranno ripartiti in 40 quesiti sugli aspetti pedagogico, psicopedagogico, didattico metodologico, 5 sugli aspetti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e 5 sulle competenze digitali.

La prova orale, della durata di 45 minuti, è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso per la quale partecipa nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico (lezione simulata). Supera la prova chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

Per i candidati su posto di sostegno, i 50 quesiti avranno come argomento gli aspetti pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico volti ad accertare le conoscenze, le competenze e la capacità di mettere in atto delle attività in grado di promuovere l’inclusione scolastica dei soggetti disabili. Supera la prova ed è ammesso alla prova orale, chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

La prova orale è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato nel promuovere ambienti di apprendimento inclusivi e il raggiungimento di obiettivi educativi in relazione alle reali possibilità di ciascun soggetto disabile e alle differenti tipologie di disabilità. Test specifico (lezione simulata). Supera la prova chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

Possono partecipare al concorso per posto comune per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso:

• Della laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e relativa abilitazione

• Della laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e tre anni di servizio anche non consecutivi, nella scuola statale, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe di concorso specifica per la quale si chiede di partecipare.

• Laurea magistrale e 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022

• Del semplice diploma per i docenti ITP.

Requisiti posto di sostegno

Possono partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti di sostegno gli aspiranti in possesso della laurea magistrale e uno dei requisiti elencati sopra, (abilitazione, 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022, tre anni di servizio, diploma ITP) e la specializzazione sul sostegno.

