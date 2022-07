Concorso scuola, ammessi a partecipare i docenti con 24 Cfu ma solo fino a dicembre 2024. Necessari i 10 crediti di tirocinio?

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, con l’arrivo in Gazzetta ufficiale della Legge 79/2022 di conversione del DL 36 le procedure di reclutamento e formazione docenti seguiranno nuovi percorsi, alcuni dei quali saranno solo transitori, validi fino al 31 dicembre 2024. Tra queste disposizioni transitorie, quelle relative ai 24 Cfu.

Infatti, per permettere a quegli aspiranti docenti che hanno già speso tempo e denaro sui crediti relativi alle discipline didattico-pedagogiche, di beneficiare dei 24 Cfu acquisiti o in via di acquisizione, fino al 31 dicembre 2024 queste persone sono ammesse a partecipare al concorso (purché tali crediti siano stati acquisiti entro il 31 ottobre 2022 e fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, come stabilito dall’articolo 2-bis comma 4).

Ulteriori chiarimenti saranno dati con prossimo Dpcm che dovrà essere pubblicato entro il 31 luglio, per fornire tutti i dettagli riguardanti le disposizioni relative al percorso di abilitazione da 60 crediti.

Disposizioni transitorie