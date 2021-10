Concorso scuola, chi non ha superato lo Stem può presentarsi all’ordinario?

Chi non è riuscito nel proposito di essere immesso in ruolo a seguito della partecipazione al precedente concorso Stem, potrà presentarsi al prossimo concorso ordinario il cui bando è atteso nelle prossime settimane? Sì, le nuove procedure selettive del concorso ordinario non sono precluse a chi avesse fallito il concorso precedente sulle discipline scientifico-tecnologiche.

Infatti, la legge 106 del 23 luglio 2021 (di conversione del Dl 73, il cosiddetto Decreto Sostegni bis) ribadisce che resta impregiudicata la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per i candidati della procedura di cui al comma 14: ci si riferisce alla rapidissima procedura del concorso Stem le cui prove sono state effettuate nei mesi scorsi, al fine di portare in cattedra i docenti delle materie scientifiche già a settembre 2021.

Si precisa inoltre che i posti di queste prossime procedure concorsuali ordinarie saranno rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Infine, viene anticipato che il prossimo concorso ordinario vedrà quella riapertura dei termini tanto attesa da molti, rispetto alla quale il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha più volte rassicurato, in linea con la volontà di effettuare un concorso per il reclutamento docenti ogni anno.

