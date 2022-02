Concorso scuola infanzia e primaria. Prove orali: cosa c’è da sapere

In attesa che sia fissata la data della prova scritta del concorso scuola secondaria di primo e secondo grado, in tutte le regioni, gli uffici preposti sono state avviate le procedure per dare inizio alle prove orali.

Sorteggio argomento

I candidati che hanno superato la prova scritta, ottenendo un punteggio di almeno 70/100 dovranno presentarsi ventiquattrore prima del giorno e dell’ora stabilita per procedere al sorteggio dell’argomento da trattare al colloquio orale. Nel caso un candidato dovesse essere impossibilitato a presentarsi per il sorteggio, può delegare un suo rappresentante.

Prova orale posti comuni

La prova orale della durata di 30 minuti, valuta la padronanza delle discipline, e la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Prova orale sostegno

La prova orale per i posti di sostegno ha la durata di 30 minuti, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica speciale e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione.

La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Di seguito riportiamo i link alle pagine degli uffici scolastici regionali contenenti tutte le indicazioni sul concorso, compresi i comunicati sull’estrazione della lettera con cui iniziare le prove orali e il relativo calendario.

Il corso di preparazione al concorso

In vista del concorso ordinario, segnaliamo il corso di preparazione al Concorso primaria, prova orale, come progettare un’attività didattica in programma dal 7 febbraio, a cura di Amelia De Angelis.